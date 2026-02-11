TEMAS DE HOY:
Caso maletas El Alto transporte Pastor peruano

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Se entregaron los títulos previos rumbo al Reina Hispanoamericana

Las 28 candidatas desfilaron en el Hotel Radisson y se llevaron los primeros títulos que definirán el camino hacia la gran corona.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/02/2026 22:19

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el Hotel Radisson se vivió una noche cargada de elegancia y expectativa con la Gala de Entrega de Títulos Previos del certamen Reina Hispanoamericana, donde las 28 candidatas internacionales desfilaron ante un exigente jurado y un público que colmó el salón.

Representantes de Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador y España se lucieron en pasarela, mostrando porte, seguridad y carisma en una de las actividades más importantes antes de la gran final.

Durante la velada se otorgaron reconocimientos especiales que destacan atributos como la mejor sonrisa, piel radiante, figura y presencia escénica. Bolivia celebró en casa varios títulos previos, consolidando una destacada participación en esta etapa preliminar.

Cada distinción suma puntos clave rumbo a la coronación, mientras el jurado enfrenta la difícil tarea de evaluar a candidatas que combinan belleza, preparación y actitud.

La Gala de la Belleza confirma que Santa Cruz vuelve a ser el epicentro de la elegancia y la integración cultural en la versión 36 del Reina Hispanoamericana, que avanza hacia su noche final con gran expectativa.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD