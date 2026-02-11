Se entregaron los títulos previos rumbo al Reina Hispanoamericana

En el Hotel Radisson se vivió una noche cargada de elegancia y expectativa con la Gala de Entrega de Títulos Previos del certamen Reina Hispanoamericana, donde las 28 candidatas internacionales desfilaron ante un exigente jurado y un público que colmó el salón.

Representantes de Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador y España se lucieron en pasarela, mostrando porte, seguridad y carisma en una de las actividades más importantes antes de la gran final.

Durante la velada se otorgaron reconocimientos especiales que destacan atributos como la mejor sonrisa, piel radiante, figura y presencia escénica. Bolivia celebró en casa varios títulos previos, consolidando una destacada participación en esta etapa preliminar.

Cada distinción suma puntos clave rumbo a la coronación, mientras el jurado enfrenta la difícil tarea de evaluar a candidatas que combinan belleza, preparación y actitud.

La Gala de la Belleza confirma que Santa Cruz vuelve a ser el epicentro de la elegancia y la integración cultural en la versión 36 del Reina Hispanoamericana, que avanza hacia su noche final con gran expectativa.

Mira la programación en Red Uno Play