Se entregaron los títulos previos rumbo al Reina Hispanoamericana

Las 28 candidatas desfilaron en el Hotel Radisson y se llevaron los primeros títulos que definirán el camino hacia la gran corona.
11/02/2026 22:19
En el Hotel Radisson se vivió una noche cargada de elegancia y expectativa con la Gala de Entrega de Títulos Previos del certamen Reina Hispanoamericana, donde las 28 candidatas internacionales desfilaron ante un exigente jurado y un público que colmó el salón.
Representantes de Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador y España se lucieron en pasarela, mostrando porte, seguridad y carisma en una de las actividades más importantes antes de la gran final.
Durante la velada se otorgaron reconocimientos especiales que destacan atributos como la mejor sonrisa, piel radiante, figura y presencia escénica. Bolivia celebró en casa varios títulos previos, consolidando una destacada participación en esta etapa preliminar.
Cada distinción suma puntos clave rumbo a la coronación, mientras el jurado enfrenta la difícil tarea de evaluar a candidatas que combinan belleza, preparación y actitud.
La Gala de la Belleza confirma que Santa Cruz vuelve a ser el epicentro de la elegancia y la integración cultural en la versión 36 del Reina Hispanoamericana, que avanza hacia su noche final con gran expectativa.
