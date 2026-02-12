Caso maletas: Esposa de exadministrador de Aduana apunta a la cadena de mando tras su detención

La esposa del exadministrador de la Aduana en el aeropuerto Viru Viru rompió el silencio, considerando la detención preventiva de su cónyuge, exige una investigación que alcance a las altas esferas de la institución. Según su testimonio, el exfuncionario cumplió estrictamente con el flujo jerárquico al informar sobre la llegada de una delegación diplomática a sus superiores directos.

“Mi esposo informó a la gerente regional y ella solo respondió que ellos vieran cómo proceder con diplomáticos”, denunció la mujer, cuestionando por qué no se investiga el rol de la Gerencia Nacional y el área de monitoreo.

La vocera asegura que existe una estructura de mando que fue notificada en tiempo real, por lo que resulta contradictorio que la responsabilidad recaiga únicamente en los mandos medios.

Finalmente, la esposa del imputado calificó de "totalmente falsa" la información que circula y confía en que las bitácoras de comunicación demostrarán la inocencia del exadministrador. “Hay jerarquías que deben responder preguntas incómodas sobre qué hicieron con los reportes que recibieron ese día”, concluyó de manera tajante ante la prensa.

