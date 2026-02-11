Alerta en Oruro: decomisan bebida “Mata Diablo” sin registro sanitario

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), a través de la Unidad de Defensa al Consumidor y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), decomisó 80 paquetes de la bebida alcohólica denominada “Mata Diablo”, la cual no contaba con el registro sanitario correspondiente.

El operativo se realizó en las calles Ayacucho, Tejerina y Tarapacá, como parte de los controles permanentes destinados a proteger la salud de la población y garantizar que los productos comercializados cumplan con la normativa vigente.

Durante la intervención, las autoridades verificaron que el producto era comercializado sin autorización, lo que representa un riesgo para los consumidores debido a la falta de control sobre su elaboración y contenido.

Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones busca prevenir posibles intoxicaciones y enfermedades, especialmente en temporada de alta demanda de bebidas alcohólicas.

Asimismo, se anunció que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad y se exhortó a la población a adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y con registro sanitario visible.

