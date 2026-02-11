¿Cómo estará el clima hoy? Revisa el pronóstico por ciudad y región para este miércoles

El Senamhi difundió el reporte meteorológico nacional con las condiciones previstas por región para este miércoles 11 en Bolivia.
11/02/2026 6:49
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 11 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y baja probabilidad de lluvias en algunas regiones del oriente boliviano.
Occidente
En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día.
La Paz: Cielo poco nuboso, con probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 9°C y 23°C.
El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 6°C y máxima de 21°C.
Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 5°C y 19°C.
Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 22°C.
Valles
La región de los Valles presentará también cielos poco nubosos en distintos momentos de la jornada.
Cochabamba: Cielo poco nuboso con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 14°C y 32°C.
Sucre: Cielo poco nuboso, con valores entre 15°C y 30°C.
Tarija: Cielo poco nuboso, con temperaturas que irán de 19°C a 34°C, sin probabilidad de lluvias.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.
Santa Cruz: Cielo poco nuboso, con temperaturas entre 24°C y 33°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.
Trinidad: Se prevé una jornada con cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con mínima de 25°C y máxima de 34°C.
Cobija: Tendrá tormentas eléctricas aisladas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 35°C.
