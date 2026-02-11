TEMAS DE HOY:
Juez Hebert Zeballos robo de postes Caso maletas

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Cómo estará el clima hoy? Revisa el pronóstico por ciudad y región para este miércoles

El Senamhi difundió el reporte meteorológico nacional con las condiciones previstas por región para este miércoles 11 en Bolivia.

Red Uno de Bolivia

11/02/2026 6:49

Santa Cruz y Tarija superarán los 33°C. Foto: referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 11 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y baja probabilidad de lluvias en algunas regiones del oriente boliviano.

Occidente
En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día.

  •     La Paz: Cielo poco nuboso, con probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 9°C y 23°C.

  •     El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 6°C y máxima de 21°C.

  •     Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 5°C y 19°C.

  •     Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 22°C.

Valles
La región de los Valles presentará también cielos poco nubosos en distintos momentos de la jornada.

  •     Cochabamba: Cielo poco nuboso con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 14°C y 32°C.

  •     Sucre: Cielo poco nuboso, con valores entre 15°C y 30°C.

  •     Tarija: Cielo poco nuboso, con temperaturas que irán de 19°C a 34°C, sin probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.

  •     Santa Cruz: Cielo poco nuboso, con temperaturas entre 24°C y 33°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad: Se prevé una jornada con cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con mínima de 25°C y máxima de 34°C.

  •     Cobija: Tendrá tormentas eléctricas aisladas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 35°C.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD