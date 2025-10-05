TEMAS DE HOY:
¡Aliste paraguas! Frente frío se desplazará desde el Chaco con lluvias y tormentas eléctricas

El Senamhi informó que el frente frío ingresará este lunes por el Chaco y afectará a cinco departamentos con lluvias, tormentas y descenso de temperatura.

Jhovana Cahuasa

05/10/2025 19:20

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció el ingreso de un frente frío que se desplazará desde el Chaco hacia el norte del país a partir de este lunes 6 de octubre, provocando lluvias, tormentas eléctricas y un descenso de temperaturas en varias regiones.

La pronosticadora Verónica Quisbert explicó a Red Uno que el fenómeno afectará principalmente a los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, sur de Beni y Pando, donde se prevé que las condiciones climáticas se tornen más inestables entre el lunes y martes.

“Estamos nuevamente con el ingreso de un frente frío, el cual va a afectar a toda la parte del oriente, haciendo su ingreso por el Chaco boliviano, Tarija y Chuquisaca. Asimismo, habrá un desplazamiento por todo el departamento de Santa Cruz, haciendo su salida por Beni y Pando”, detalló Quisbert.

Durante el fin de semana, se registraron altas temperaturas y vientos fuertes en el oriente del país, con valores que superaron los 38 °C en algunas zonas. El Senamhi destacó que este contraste térmico será notorio con la llegada del frente frío, que traerá lluvias y tormentas eléctricas en diferentes horarios del lunes y martes.

“Este frente frío ingresará con precipitaciones, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente el lunes 6, tanto en la mañana, tarde y noche, pero se presentará con mayor intensidad el martes 7 de octubre”, añadió la especialista.

Mientras tanto, en el occidente del país, se prevén cielos despejados y poco nubosos, aunque persistirán heladas en horas de la madrugada, especialmente en zonas altas de La Paz, Oruro y Potosí.

El Senamhi recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, proteger a niños y adultos mayores, y resguardar los cultivos agrícolas que podrían verse afectados por las lluvias o el descenso térmico.

 

 

