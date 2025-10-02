Este domingo, Red Uno llevará a todo el país el debate vicepresidencial organizado por el TSE

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025, este domingo 5 de octubre se llevará a cabo un debate histórico entre los candidatos a la vicepresidencia de Bolivia: Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre.

El evento, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se desarrollará a las 21:00 horas en el Salón Sirionó de la Fexpocruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La Red Uno transmitirá en señal abierta para todo el territorio nacional, además de difundir el debate a través de Facebook, YouTube, TikTok y en su portal reduno.com.bo.

Ejes del Debate Vicepresidencial 2025

El debate tendrá una duración de tres bloques y estará enfocado en el rol de la vicepresidencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con propuestas sobre cinco ejes temáticos:

1.- Las leyes prioritarias, qué leyes prioritarias le proponen al país.

2.- ¿Qué políticas le proponen al país para solucionar la crisis desde la Asamblea?

3.- Transparencia y modernización de la Asamblea.

4.- Reformas constitucionales y políticas para proteger a los grupos vulnerables.

5.- Gobernabilidad desde la Asamblea Legislativa.

Estos temas buscan brindar a la ciudadanía una visión clara sobre las propuestas legislativas y el papel articulador del vicepresidente, en un encuentro inédito para la democracia boliviana.

