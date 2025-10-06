“La población ganó porque escuchó propuestas”, dijo Velasco tras el debate vicepresidencial

Tras la conclusión del primer debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato de la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, ofreció una conferencia de prensa en la que valoró el encuentro como un ejercicio democrático, aunque criticó el tono de su contrincante.

“Fue un debate positivo, pero una persona que me insultó 20 veces, rompió las reglas y fomentó el odio. Yo vine a hablar de los bolivianos. Bolivia necesita propuestas, no odio”, expresó Velasco.

El candidato afirmó que, pese a los incidentes, el principal beneficiado fue el pueblo boliviano, al poder comparar ideas y programas.

“La población ganó porque escuchó propuestas. Hay quien vino a destruir y nosotros vinimos a construir”, añadió.

“Estoy acá para acompañar a Tuto por una nueva Bolivia”.

Velasco enfatizó la necesidad de consensuar entre todas las fuerzas políticas, asegurando que la falta de acuerdos fue uno de los mayores problemas de la anterior Asamblea.

“El consenso es obligatorio. El problema con la anterior Asamblea fue que no trabajaban. Vamos a consensuar con todas las fuerzas políticas”, sostuvo.

También diferenció su postura de la de sus rivales, señalando que su prioridad es el debate propositivo.

“Los bolivianos quieren oír propuestas, no ver a dos políticos peleando. Nosotros vinimos a proponer; ellos, a atacar y criticar”, afirmó.

Finalmente, destacó la experiencia de su compañero de fórmula, Jorge “Tuto” Quiroga, como garantía de estabilidad.

“Se vio que Tuto tiene el equipo y la experiencia para estabilizar Bolivia. Tenemos la propuesta y el plan”, enfatizó.

