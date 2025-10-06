“Hay una contradicción seria”: Álvaro Ríos cuestiona posiciones sobre subsidios en debate vicepresidencial

Durante el análisis posterior al Debate Vicepresidencial, distintas personalidades y exautoridades compartieron sus percepciones sobre el desempeño de los candidatos. Entre ellas, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos destacó la existencia de contradicciones internas en las propuestas económicas.

“Pude notar una discrepancia entre lo que dice el jefe económico de Rodrigo Paz, que afirma que van a quitar los subsidios, y su candidato que dice que no se van a tocar los subsidios ni del diésel ni de la gasolina. Esa es una contradicción muy seria, que tienen que resolver internamente”, manifestó Ríos.

El exministro también observó que los postulantes no abordaron el tema energético, al que calificó como uno de los principales desafíos nacionales.

“Creo que ambos candidatos no están tocando el tema más esencial para mí: cómo van a resolver el tema del GLP. El GLP es una bomba de tiempo que comienza este año y se incrementará año a año por lo difícil que es importarlo. Tampoco hablan del gas natural; estamos a dos años de importar y no hay por dónde hacerlo”, añadió.

Ríos expresó su expectativa de que el debate presidencial, previsto para el domingo 12 de octubre, permita un intercambio más profundo sobre energía, subsidios y sostenibilidad económica.

