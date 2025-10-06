“Si no asisten, no cobran”: Velasco critica a legisladores y propone pago según productividad

Durante la temática de Modernización y Transparencia de la Asamblea Legislativa, el candidato a la Vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, presentó una serie de propuestas orientadas a fiscalizar el trabajo parlamentario y transparentar sus decisiones.

Uno de los puntos más enfáticos fue su propuesta de “pago por productividad real”:

“Si no asisten, no cobran. Vemos muchos candidatos que dicen que recorrieron toda Bolivia durante cinco años y no trabajaron”, afirmó.

“Estuvieron recibiendo sueldos y no lo hicieron”.

Velasco también propuso eliminar el voto nominal y reemplazarlo por un sistema transparente que permita a la ciudadanía conocer cómo vota cada legislador:

“Basta de elegir el destino de los bolivianos a escondidas (…) necesitamos saber quién votó por qué y por qué lo votó”, señaló.

Para reforzar el control, propuso la implementación de un voto digital con control biométrico de asistencia y la publicación mensual de un boletín de trabajo parlamentario, con el detalle de las actividades y posiciones de cada asambleísta.

