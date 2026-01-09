Subnacionales 2026: TED Potosí habilita a 829 candidatos de 4.514 inscritos

El Tribunal Electoral Departamental de Potosí publicó las listas oficiales de habilitados e inhabilitados rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 donde sólo 829 candidatos cumplieron con los requisitos solicitados.

El TED Potosí en el marco de las actividades marcadas en el calendario electoral ya publicó esta lista para que los partidos políticos, agrupaciones y alianzas puedan revisar el motivo de su inhabilitación.

Para conocer la lista de habilitados puede revisar aquí:

Conozca la lista de lis inhabilitados aquí:

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recuerda que los partidos políticos pueden hacer la sustitución de candidaturas desde el 12 de enero al 05 de febrero.

Mira la programación en Red Uno Play