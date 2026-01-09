TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: TED Potosí habilita a 829 candidatos de 4.514 inscritos

El Tribunal Electoral Departamental de Potosí publicó las listas oficiales de habilitados e inhabilitados rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 donde sólo 829 candidatos cumplieron con los requisitos solicitados.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 12:31

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Potosí
Potosí

El TED Potosí en el marco de las actividades marcadas en el calendario electoral ya publicó esta lista para que los partidos políticos, agrupaciones y alianzas puedan revisar el motivo de su inhabilitación.

Para conocer la lista de habilitados puede revisar aquí:

Conozca la lista de lis inhabilitados aquí:

 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recuerda que los partidos políticos pueden hacer la sustitución de candidaturas desde el 12 de enero al 05 de febrero.

