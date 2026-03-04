TED Santa Cruz alista 1.338 recintos para la jornada electoral

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que todo está listo en materia logística para el desarrollo de las elecciones subnacionales del domingo 22 de marzo, destacando la habilitación de 1.338 recintos electorales en todo el departamento.

La autoridad detalló que se distribuirá material a 8.962 mesas de sufragio, garantizando que los jurados electorales puedan iniciar funciones desde las 8:00 de la mañana, tal como establece la normativa vigente.

“Tenemos habilitados 1.338 recintos en este proceso electoral. Vamos a distribuir el material a 8.962 mesas de sufragio”, afirmó Monasterio, al remarcar que el trabajo se desarrolla de manera coordinada con distintas instituciones del Estado.

El operativo contempla reuniones logísticas con la Policía, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Departamental de Justicia y la Fiscalía Departamental, con el objetivo de asegurar el traslado del material electoral y el normal desarrollo de la jornada.

Monasterio explicó que desde la anterior semana comenzó el arribo del material electoral, incluyendo las maletas electorales y las papeletas que serán utilizadas el día de la elección. Asimismo, indicó que también se recibió material de escritorio y que continúan llegando insumos enviados por el Tribunal Supremo Electoral para completar el armado de las maletas.

En cuanto a la distribución, precisó que el envío a las provincias se realizará tres días antes de la votación, mientras que en la capital cruceña el reparto se efectuará con dos días de anticipación.

La autoridad electoral subrayó que todas las acciones se ejecutan conforme al calendario establecido, con el objetivo de garantizar transparencia, organización y seguridad en el proceso electoral.

