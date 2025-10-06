“No más bloqueos ni tomas ilegales”: JP Velasco promete orden y respeto a la ley

En el eje temático de Gobernabilidad, el candidato a la Vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, presentó un conjunto de propuestas enfocadas en la defensa de derechos fundamentales, el orden institucional y la construcción de consensos.

Velasco planteó que un nuevo gobierno debe respetar la vida, la libertad y la propiedad privada, e hizo énfasis en el cumplimiento de la ley y el fin de las medidas de presión que afectan a la población.

“No más bloqueos, no más avasallamientos, no más tomas ilegales de caminos y ríos”, expresó.

“Vamos a hacer que la ley se cumpla en todo el territorio nacional, incluso en el Chapare”.

También propuso una visión de gobernabilidad basada en el respeto a derechos constitucionales como el libre tránsito, el derecho a la alimentación y la libre propuesta.

Velasco aseguró que su propuesta incluye trabajar con todos los sectores sociales y políticos, desde movimientos indígenas hasta empresarios, con el fin de construir una gobernabilidad democrática e institucional.

“No vamos a hacer designaciones a dedo”, prometió, y enfatizó que la Asamblea debe trabajar en beneficio del pueblo.



También propuso recuperar el trabajo conjunto con el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

