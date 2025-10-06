Durante el segundo eje temático del debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Juan Pablo Velasco, candidato del partido Libre, presentó su propuesta económica para enfrentar la crisis.

Velasco hizo énfasis en la necesidad de recuperar la confianza en el sistema financiero, impulsar las exportaciones y reducir la inflación.

“El Banco Central de Bolivia tiene que dejar de ser la caja chica del Estado”, afirmó.

“¿Qué genera esto? Emisión inorgánica. ¿Qué genera eso? Inflación. ¿Qué es la inflación? Que los 100 bolivianos cada vez alcancen para menos. Esto se tiene que acabar”.

El candidato también planteó devolver los depósitos a los ahorristas, especialmente en dólares. “Eso mueve el sistema financiero”, dijo.

Entre otras medidas urgentes, propuso:

· Normalizar el abastecimiento de combustibles sin colas ni filas.

· Priorizar el subsidio solo al transporte público.

· Revisar esta situación en la primera semana de gestión.

Además, destacó la importancia de liberar totalmente las exportaciones y eliminar los cupos, para que el sector privado tenga libertad para vender fuera del país. También propuso:

· Bajar los aranceles para mejorar la competitividad.

· Generar más dólares de los que se gastan.

· Convertir al país en una economía enfocada en la exportación.

“Tenemos que volvernos un país exportador. No podemos sacar más dólares de los que generamos”, enfatizó.

