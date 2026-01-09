“Estamos perjudicados”: viajeros denuncian abusos y trasbordos forzados

La indignación crece entre los pasajeros que intentan viajar hacia el occidente del país desde Cochabamba, debido a los bloqueos instalados en carreteras, que los obligan a descender de los buses, caminar largos tramos y realizar trasbordos improvisados.

“Hasta aquí nada más nos han dejado pasar. ¿Cuándo ha salido de Oruro? Ayer a las ocho, pagando 400 bolivianos. Salimos a las once de la noche y llevamos más de dos horas parados”, relató una de las pasajeras afectadas.

Otros viajeros señalaron que estas medidas de presión les generan gastos innecesarios, ya que deben pagar nuevamente transporte para continuar su trayecto, además del desgaste físico y emocional.

“La verdad que está perjudicando demasiado”, expresó otra pasajera, visiblemente molesta por la situación.

Desde la jornada del jueves, los puntos de bloqueo se incrementaron en varias rutas del país, afectando no solo a transportistas, sino también a cientos de pasajeros, muchos de ellos familias, adultos mayores y personas que necesitan llegar con urgencia a sus destinos.

