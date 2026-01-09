Camacho sobre la protesta de la COB: “La posición del Gobierno de no dar un paso atrás es correcta”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó este viernes de “débil” la movilización impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al decreto 5503 y pidió al presidente Rodrigo Paz mantener firme su postura, sin retroceder en la normativa.

“Lo veo débil, se está cayendo. La postura del Gobierno es la correcta, el pueblo boliviano lo está apoyando y creo que esa búsqueda de diálogo que siempre ha habido y la posición del Gobierno de no dar un paso atrás es la correcta. No lo digo yo, lo dicen los analistas. No podemos retroceder, hemos avanzado; el Gobierno no debe retroceder”, afirmó Camacho.

La autoridad aseguró que continuar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo permitirá al país “respirar otra economía” en los próximos años. “Le pido al presidente Rodrigo Paz que no dé un paso atrás; está por el camino correcto de la historia y, si seguimos así, en uno o dos años Bolivia podrá tener la tranquilidad de poder respirar otra economía para todos los bolivianos”, agregó.

Sostuvo que el respaldo de la ciudadanía es evidente, mientras que las protestas sindicales han perdido fuerza en distintas regiones del país. La COB, por su parte, mantiene su posición crítica frente al decreto, argumentando que afectaría derechos laborales.

Mira la programación en Red Uno Play