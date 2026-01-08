COB confirma bloqueos en cinco puntos estratégicos de La Paz este jueves

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó la realización de bloqueos en cinco puntos estratégicos de la ciudad de La Paz, programados desde las 08:00 de este jueves 8 de enero, según un instructivo difundido por la dirigencia sindical.

La medida será protagonizada por afiliados de distintos sectores y se desarrollará en el marco de una vigilia, mientras se lleva adelante la segunda jornada de negociaciones con el Gobierno, en la que se aborda el pedido de abrogación del Decreto Supremo 5503.

“La Central Obrera Boliviana convoca a todas las confederaciones, federaciones nacionales, COD La Paz y COR El Alto al bloqueo de calles y avenidas programado para el día jueves 08 de enero de 2026, debiendo concentrarse a horas 08:00 a. m.”, señala el instructivo.

De acuerdo con el cronograma difundido, los cinco puntos de bloqueo previstos en la sede de gobierno son los siguientes:

Magisterio Urbano: peaje de la Autopista .

Federación de Mineros: Autopista , altura Cervecería .

Fabriles, Gráficos, Municipales y Salud Pública: La Portada .

Constructores, Luz y Fuerza: Faro Murillo .

COD La Paz, COD Oruro y COD Cochabamba: sector del Cementerio.

Los bloqueos se anuncian pese al cuarto intermedio declarado previamente entre el Gobierno y la COB, aunque las negociaciones continúan en busca de consensos sobre la normativa observada por el sector sindical.

El documento establece que las organizaciones convocadas deberán asistir con la totalidad de sus bases. Ante los bloqueos anunciados, se pide a la población tomar previsiones, ya que en los últimos días comerciantes y transeúntes manifestaron su molestia respecto a las movilizaciones.

