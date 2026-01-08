El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó este miércoles por la noche que ambas partes decidieron declarar un cuarto intermedio en el diálogo, tras haber logrado coincidencias clave en los puntos en disputa.

Según la autoridad, el acercamiento ha permitido generar un "ambiente de preacuerdo" que será consultado con las bases y analizado técnicamente antes de proceder a pacificar al país.

“Hemos tenido una reunión muy larga con la Central Obrera Boliviana (COB), con toda la dirigencia y con los ministros que estamos aquí presentes. El ambiente ha sido muy cordial, respetuoso y de un diálogo honesto, como se había acordado desde un principio”, manifestó Lupo.

El ministro pidió disculpas a la prensa por no brindar un espacio para consultas tras la conferencia, toda vez que señaló que no puede adelantar los términos conversados; sin embargo, destacó el buen ánimo tras analizar las diferencias en torno al Decreto Supremo 5503.

“Podemos decir que existe un ambiente de preacuerdo para pacificar al país y para tener todos los instrumentos que necesitamos para estabilizar la economía, promover la inversión y el crecimiento”, puntualizó la autoridad.

El cuarto intermedio dispuesto entre el Gobierno y la COB se extenderá hasta este jueves por la mañana, cuando se espera retomar el diálogo en el mismo ambiente de respeto que prevaleció en esta jornada, según reiteró la autoridad.

