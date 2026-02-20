Empresa estatal de helicópteros acumuló más de Bs 47 millones en pérdidas

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) informó que Bolivia contaba desde 2017 con una empresa estatal de helicópteros que registró pérdidas constantes y que actualmente mantiene sus aeronaves sin operar por falta de mantenimiento mayor y que hasta 2024 acumuló pérdidas superiores a Bs 47 millones.

Se trata de la Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), dependiente del Ministerio de Defensa, creada con el objetivo de prestar servicios a entidades públicas y privadas. Entre sus funciones figuraba el apoyo aéreo institucional, además del transporte utilizado por autoridades nacionales.

Según los datos oficiales, Las autoridades señalaron que, tras una revisión de la situación financiera de distintas empresas estatales, se identificó que Esabol presentaba un déficit sostenido.

“Ya se había identificado la situación, teníamos cuantificadas las pérdidas. Pero al revisar empresa tras empresa, resultó irónico contar con una empresa de helicópteros cuando existe una Fuerza Aérea Boliviana que podía cumplir esa labor de apoyo sin generar mayor gasto”, señaló el director ejecutivo de la OFEP, Pablo Camacho.

Dijo que, actualmente, las naves de Esabol no están operativas debido a que requieren mantenimiento mayor.

“Esta empresa, como otras tantas, no está operando porque las aeronaves necesitan ingresar a un mantenimiento grande”, lamentó.

Camacho señaló que el informe abre el debate sobre la sostenibilidad de empresas públicas deficitarias y la necesidad de optimizar recursos en el sector estatal, especialmente en áreas donde ya existen estructuras institucionales que podrían asumir funciones similares sin generar costos adicionales.

