“Se podían construir hospitales y carreteras”: Pablo Camacho denuncia pérdidas millonarias en empresas estatales

El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, denunció en el programa Que No Me Pierda que varias empresas estatales creadas durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) registraron pérdidas millonarias y prácticas financieras cuestionables.

Camacho señaló que, en revisiones recientes, se evidenció que los consejos superiores de estas empresas solo tenían como objetivo determinar los aportes de las pocas compañías que generaban utilidades, mientras que la mayoría no rendía beneficios significativos.

“Tenemos casos que ojalá algún privado hubiese recibido ese tratamiento, como San Buenaventura, que tuvo cinco años de período de gracia a una tasa del 1% anual y, al no dar resultados, se extendió a 13 años. San Buenaventura nunca cubrió su deuda”, afirmó.

Otro ejemplo citado por el ejecutivo es Quipus, empresa estatal que, según Camacho, nació con una lógica irreal, aspirando a que Bolivia se convirtiera en líder tecnológico regional al estilo de Estados Unidos o Japón. “Ya sabíamos que no iba a prosperar nunca y era únicamente para alimentar el ego”, aseguró.

El funcionario también advirtió que solo el año pasado 13 empresas estatales acumularon pérdidas por 542 millones de bolivianos, mientras se continuaban destinando recursos para mantener industrias y plantas deficitarias.

“Estos recursos deben servir para mejorar servicios básicos como escuelas y hospitales, en lugar de sostener plantas que solo generan déficit”, manifestó.

En total, los recursos perdidos hasta la fecha ascienden a 2.595 millones de bolivianos, lo que, según Camacho, equivaldría a poder construir 30 hospitales de cuarto nivel y 5 mil kilómetros de carreteras asfaltadas”, señaló el director.

Adelantó que se realizarán auditorías para determinar la viabilidad de las plantas y recuperar información financiera, pero advirtió que será una labor compleja y titánica debido a la magnitud de la información involucrada.

Mira la programación en Red Uno Play