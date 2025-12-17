El adiós más emotivo: Iribel y Fusión Dance quedan fuera de la competencia

Luego de concluir las presentaciones del especial navideño de La Gran Batalla, los jueces enfrentaron una de las decisiones más difíciles de la semana: definir qué equipo debía abandonar la competencia, que ya transita su recta final.

Tras una evaluación minuciosa, el jurado explicó que se tomaron en cuenta los errores técnicos y el desempeño general en el escenario. Fue Elka Meyer quien anunció la determinación final.

“Este equipo tuvo una energía desnivelada y una ejecución de pasos muy diferente entre los bailarines. Sin embargo, agradecemos su presentación. La decisión en consenso determinó que quien abandona la competencia es Iribel Méndez y Fusión Dance”, señaló.

Al escuchar el veredicto, Iribel rompió en llanto mientras se despedía de su equipo. El momento conmovió al jurado, que se puso de pie, y a todo el público presente, marcando uno de los adioses más emotivos de la temporada.

Entre lágrimas y palabras sinceras, la artista agradeció la experiencia y el vínculo creado durante la competencia.

“La verdad no tengo palabras. Estoy muy agradecida de estar aquí, en este escenario, con gente maravillosa y una producción increíble. Se convirtieron en una familia. Nunca me tomé las críticas de manera personal y siempre animé a mi equipo. Sé lo difícil que es estar aquí. Los voy a extrañar bastante. Gracias a todos”, expresó.

Iribel Méndez y la academia Fusión Dance interpretaron el clásico navideño “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey, con una propuesta que destacó por su imitación y puesta en escena, aunque no fue suficiente para asegurar su permanencia en el programa.

La competencia continúa este miércoles, con nuevas presentaciones que prometen emociones intensas en las últimas galas de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play