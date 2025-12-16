¡Paso firme a la final! Conoce a los tres equipos que ya están en la semifinal de La Gran Batalla

La primera noche de la semana decisiva rumbo a la gran final de La Gran Batalla dejó a tres equipos clasificados a la semifinal, tras presentaciones cargadas de energía, emoción y alto nivel artístico. Dos de ellos avanzaron gracias al apoyo del público, mientras que uno aseguró su pase por decisión directa del jurado.

Estos son los tres primeros semifinalistas de la competencia:

🔹 Juandy y la academia Legacy, quienes interpretaron los éxitos de Bruno Mars, 24K Magic y Uptown Funk, logrando conectar con el público pese a las dificultades previas del influencer.

Foto Red Uno

🔹 Erika Valencia y la academia The Real Company, que apostaron por un compilado de Let’s Get Loud de Jennifer López, imponiéndose en un versus definido por los jueces.

Foto Red Uno

🔹 Génesis y la academia Factory, quienes brillaron con “Dangerous Bad” de Michael Jackson, conquistando al jurado y al público con disciplina y una imitación sólida.

Foto Red Uno

Ahora, los equipos se preparan para jugarse el todo por el todo en la semifinal, con nuevas coreografías y presentaciones que prometen subir aún más el nivel de la competencia.

La carrera hacia la gran final está en marcha… y nadie quiere quedarse atrás.

