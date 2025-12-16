TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Paso firme a la final! Conoce a los tres equipos que ya están en la semifinal de La Gran Batalla

Con el respaldo del público y la evaluación minuciosa de los jueces, tres equipos se consolidaron como los mejores de la noche y aseguraron su lugar en la semifinal de La Gran Batalla.

Silvia Sanchez

15/12/2025 23:31

La primera noche de la semana decisiva rumbo a la gran final de La Gran Batalla dejó a tres equipos clasificados a la semifinal, tras presentaciones cargadas de energía, emoción y alto nivel artístico. Dos de ellos avanzaron gracias al apoyo del público, mientras que uno aseguró su pase por decisión directa del jurado.

Estos son los tres primeros semifinalistas de la competencia:

🔹 Juandy y la academia Legacy, quienes interpretaron los éxitos de Bruno Mars, 24K Magic y Uptown Funk, logrando conectar con el público pese a las dificultades previas del influencer.

🔹 Erika Valencia y la academia The Real Company, que apostaron por un compilado de Let’s Get Loud de Jennifer López, imponiéndose en un versus definido por los jueces.

🔹 Génesis y la academia Factory, quienes brillaron con “Dangerous Bad” de Michael Jackson, conquistando al jurado y al público con disciplina y una imitación sólida.

Ahora, los equipos se preparan para jugarse el todo por el todo en la semifinal, con nuevas coreografías y presentaciones que prometen subir aún más el nivel de la competencia.
La carrera hacia la gran final está en marcha… y nadie quiere quedarse atrás.

