Asesinato en Beni a plena luz del día: Investigan ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico

Según las investigaciones, en el crimen habrían participado cuatro personas (tres hombres y una mujer) que actualmente se encuentran prófugas.

Milen Saavedra

16/12/2025 0:16

Beni, Bolivia

Un violento homicidio ocurrido a plena luz del día el pasado sábado en Trinidad, Beni, ha puesto en alerta a las autoridades policiales. El caso, inicialmente investigado como un intento de secuestro frustrado, ahora se centra en la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con actividades de narcotráfico.

El Comandante Departamental del Beni, Iván Bernal Salazar, informó que la víctima fue asesinada tras resistirse a lo que inicialmente parecía ser un secuestro.

Cuatro prófugos y víctima con actividad sospechosa

Según las investigaciones, en el crimen habrían participado cuatro personas (tres hombres y una mujer) que actualmente se encuentran prófugas.

Un dato crucial de la investigación es el perfil del principal victimario, el autor del disparo, quien cuenta con un amplio prontuario delictivo: antecedentes por narcotráfico, portación de armas y asesinato.

Aunque la víctima no registraba antecedentes penales, su comportamiento previo al crimen ha levantado sospechas. Según sus allegados, el fallecido trabajaba en una hacienda en las afueras de Trinidad y solía llegar a la ciudad una vez al mes, gastando "bastante dinero" antes de desaparecer nuevamente.

"Tenía una actitud que hay que presumir que justamente estaba relacionada a este tipo de actividades [narcotráfico] porque no tenía una ocupación se podría decir lícita... el 99% es que tienen una relación con el narcotráfico", indicó el Comandante.

Se presume que la decisión de quitarle la vida fue tomada en el momento, posiblemente por instrucción de una cuarta persona que no se encontraba en el lugar, debido a la resistencia de la víctima y la presencia de testigos en la céntrica avenida.

El personal especializado se encuentra trabajando intensamente para dar con el paradero de los cuatro autores, dos de los cuales ya han sido plenamente identificados.

 

 

