Matan con dos disparos a un hombre en Beni; fue a plena luz del día

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a plena luz del día, este sábado 13 de diciembre, en la avenida 27 de Mayo, en el departamento del Beni. El hecho ocurrió frente a testigos que almorzaban cerca del lugar.

Según las primeras investigaciones, la víctima recibió dos disparos en la región frontal, que habrían sido la causa de su muerte.

Testigos afirmaron que los sicarios volvieron a pasar por el lugar después del hecho, lo que ha generado alarma entre los vecinos. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada.

El comandante de la Policía del departamento del Beni informó que se activó inmediatamente el Plan Z, movilizando a todo el personal policial y equipos especializados para la búsqueda del vehículo en el que se habrían desplazado los presuntos autores.

Hasta el momento, se estima que más de dos personas participaron en el crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado por las autoridades competentes hasta la morgue para los procedimientos correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play