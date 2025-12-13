¡Oculto en un termo! Intentaron entregar un celular a la esposa de Marset en prisión

Militares paraguayos incautaron este sábado un teléfono móvil que el hermano de Gianina García Troche, intentó entregarle durante una visita a la cárcel en Asunción. La detenida, pareja del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, cumple prisión preventiva desde mayo de 2025 tras ser extraditada desde España.

El Comando de las Fuerzas Militares informó que el teléfono estaba oculto dentro de un termo para tereré, y fue detectado durante el control de los objetos ingresados al penal. Además del dispositivo, se encontraron otros insumos.

El presidente de la Corte de Justicia Militar, explicó que el intento de introducir un teléfono no constituye un delito según el código penal paraguayo. Por este motivo, Federico García Troche fue liberado tras el incidente.

García Troche permanece detenida desde el 21 de mayo de 2025. Su arresto en España ocurrió en julio de 2024 en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Durante su reclusión, debió ser trasladada a un hospital por desmayos y convulsiones antes de regresar al penal bajo estricta custodia.

La imputación formal contra la detenida está vinculada con la investigación “A Ultranza Py”, el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay hasta la fecha.

El Ministerio Público acusa a García Troche de introducir millonarias sumas de dinero al sistema financiero paraguayo, producto del narcotráfico, utilizando métodos sofisticados para ocultar su origen y destino.

Mientras tanto, Sebastián Marset, quien enfrenta alertas internacionales y recompensas por su captura, ofreció entregarse a cambio de que García Troche quedara libre de cargos, oferta que el Estado paraguayo rechazó. Estados Unidos ofrece $us 2.000.000 por información que permita su captura, y Bolivia, $us 100.000, en un contexto que mantiene activa la alerta internacional.

