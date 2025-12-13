Trump: “Debemos mantener en secreto” el plan sobre crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que mantendría en reserva sus planes respecto al petróleo venezolano, luego de que Washington incautara un buque que transportaba crudo del país caribeño.

“No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto”, declaró Trump durante un acto en el Despacho Oval, al ser consultado sobre la posibilidad de incautar más activos petrolíferos vinculados a Venezuela.

La declaración se produjo después de que, el miércoles, la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos interceptaran en el Caribe un navío con bandera de Guyana, sancionado por transferencias ilícitas de crudo y que transportaba petróleo venezolano. La acción fue presentada como un nuevo paso en la política de presión de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el verano boreal, el Pentágono mantuvo un amplio despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo de destruir embarcaciones que, según el Gobierno estadounidense, eran utilizadas para el tráfico de drogas y estaban vinculadas a redes que involucraban a autoridades civiles y militares venezolanas.

“¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona?”, ironizó Trump al defender el operativo, al que calificó como exitoso y legítimo para impedir el ingreso de drogas ilegales a territorio estadounidense.

De acuerdo con cifras oficiales, desde septiembre las fuerzas estadounidenses destruyeron alrededor de 20 lanchas y causaron la muerte de cerca de 80 personas que se encontraban a bordo de esas embarcaciones.

El mandatario también reiteró que Estados Unidos se preparaba para realizar operaciones terrestres, aunque aclaró que no estarían dirigidas contra Venezuela. “No son ataques terrestres sobre Venezuela, son ataques terrestres sobre gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”, sostuvo.

Trump volvió a señalar que su país había perdido más de 300.000 personas en los últimos años a causa de las drogas, y comparó la situación con un escenario de guerra, según reportó EFE.

