Apagón analógico en Bolivia: lo que debes saber y dónde ver Red Uno desde 2026

¿Qué es el apagón digital?

El apagón digital es el proceso en el que Bolivia reemplazará la televisión analógica de siempre por la Televisión Digital Terrestre (TDT).

La transición arranca oficialmente en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) en mayo de 2026.

La TV digital ofrece una señal gratuita, con mejor imagen, mejor sonido y sin las interferencias típicas de la señal analógica.

¿Qué cambia con la TV digital?

✔ Mejor calidad

Imagen en alta definición, sonido limpio y cero “nieve”.

✔ Sigue siendo gratis

Los canales abiertos no cobran. Solo necesitas el equipo adecuado.

✔ ¿Qué equipo necesitas?

TV antiguo: Necesita decodificador TDT para captar la nueva señal.

Smart TV o TV digital: Solo requieres una antena para ver todos los canales abiertos.

✔ ¿Por qué se hace?

Para liberar espectro radioeléctrico, modernizar la televisión en el país y alinearse con estándares internacionales.

¿Cuándo será el apagón analógico?

Mayo de 2026 : corte oficial en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Actualmente se realizan simulacros para preparar a los usuarios.

¿Qué debes hacer?

🔸 Si tu TV es antiguo

Compra un decodificador TDT compatible. Sin eso, perderás la señal cuando ocurra el apagón.

🔸 Si tu TV es digital o Smart TV

Solo coloca una antena y listo: verás todos los canales abiertos en mejor calidad.

¿Dónde ver Red Uno en señal digital?

Con la llegada de la TV digital, Red Uno estará en los siguientes canales TDT:

📍 La Paz: 11.1

📍 Cochabamba: 9.1

📍 Santa Cruz: 13.1

Apagón Analógico 2026: súmate a la señal digital con Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play