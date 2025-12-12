Baba Vanga vuelve a ser tendencia: estas son sus profecías más virales para 2026

A medida que el 2025 llega a su fin, las redes sociales y distintos portales digitales volvieron a encenderse con las supuestas predicciones de Baba Vanga para el 2026. Aunque su figura siempre estuvo rodeada de mitos, errores de atribución y documentos poco verificables, su nombre sigue ligado a teorías que mezclan desastres naturales, crisis globales y fenómenos inexplicables.

De acuerdo con Sky History y The Times of India, varias de estas predicciones continúan generando curiosidad —y temores— entre los usuarios.

¿Qué predicciones se atribuyen a Baba Vanga para 2026?

1. Desastres naturales a gran escala

Ambos medios coinciden en que una de las predicciones más difundidas habla de terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos que afectarían “hasta el 80% de la superficie terrestre”.

Aunque no se mencionan lugares específicos, las olas de calor, incendios forestales y la actividad sísmica de los últimos años alimentaron el interés por estas advertencias.

2. Tensiones globales y posibles conflictos

The Times of India señala que estas interpretaciones incluyen escenarios de confrontación entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China, además de nuevos focos de inestabilidad en Asia y Oriente Medio.

Sky History añade que muchos seguidores ven el 2026 como la continuidad del clima geopolítico tenso vivido desde 2025.

3. Un “punto de inflexión” en la inteligencia artificial

Según ambos portales, otra predicción recurrente apunta a un cambio profundo en la relación entre humanos e IA.

Sky History menciona dilemas éticos y riesgo de desplazamiento laboral; The Times of India afirma que la aceleración del desarrollo tecnológico dejaría huella en 2026.

4. ¿Primer contacto con vida extraterrestre?

La predicción más llamativa —y también la más especulativa— describe la llegada de una “gran nave” acercándose a la Tierra.

Sky History hace referencia a esta interpretación, mientras The Times of India recuerda que estos relatos mantienen vivo el debate sobre fenómenos interestelares y avistamientos inusuales.

