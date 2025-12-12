Conozca cómo estará el clima este viernes en las ciudades capitales de Bolivia

Para este viernes, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán tormentas eléctricas, según los reportes meteorológicos del Senamhi.
12/12/2025 9:34
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado este viernes 12 de diciembre.
En La Paz, la jornada comenzará con cielos nubosos y una mínima de 9°C y alcanzará una máxima de 24°C, pero se prevén lluvias. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 5°C, llegando a 19°C durante la tarde.
Por su parte, Oruro registrará mínima de 6°C y máxima de 24°C, y Potosí tendrá mínimas de 6°C y máximas de 21°C, también podrían registrarse lluvias.
En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos y lluvias, además de una temperatura mínima de 13°C y máxima de 28°C. Sucre amanecerá con cielos nuboso 12°C, alcanzando los 23°C por la tarde, mientras que Tarija tendrá mínima de 13°C y máxima de 22°C.
En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 22°C y máximas de 29°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 29°C. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, con jornadas calurosas y agradables para la tarde una máxima de 29°C y por la noche se esperan lluvias.
En general, se pronostican días soleados y con temperaturas agradables en la mayor parte del país, sin embargo, en algunas regiones habrá lluvias, por lo que se recomienda tomar previsiones.
