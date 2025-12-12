Conozca cómo estará el clima este viernes en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado este viernes 12 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nubosos y una mínima de 9°C y alcanzará una máxima de 24°C, pero se prevén lluvias. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 5°C, llegando a 19°C durante la tarde.

Por su parte, Oruro registrará mínima de 6°C y máxima de 24°C, y Potosí tendrá mínimas de 6°C y máximas de 21°C, también podrían registrarse lluvias.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos y lluvias, además de una temperatura mínima de 13°C y máxima de 28°C. Sucre amanecerá con cielos nuboso 12°C, alcanzando los 23°C por la tarde, mientras que Tarija tendrá mínima de 13°C y máxima de 22°C.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 22°C y máximas de 29°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 29°C. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, con jornadas calurosas y agradables para la tarde una máxima de 29°C y por la noche se esperan lluvias.

En general, se pronostican días soleados y con temperaturas agradables en la mayor parte del país, sin embargo, en algunas regiones habrá lluvias, por lo que se recomienda tomar previsiones.

