Un operativo del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía permitió este jueves la captura de cuatro sujetos presuntamente involucrados en el tiroteo registrado afuera de una licorería en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz.

Los detenidos fueron ubicados en una vivienda situada en la zona de El Trapiche, donde los efectivos policiales encontraron un arma de fuego con municiones, además de varios cascos de motocicleta y prendas de vestir que habrían sido utilizadas para cometer distintos hechos delictivos.

Según informó el coronel Valencia, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la intervención fue posible gracias a la captura previa de uno de los implicados, ocurrida la noche del jueves. Este sujeto proporcionó información clave que permitió dar con el desfile de los otros tres sospechosos.

“Realizando todo el día el trabajo es que el día de hoy ya estas horas se ha capturado aquí detrás de El Trapiche, a tres personas en el lugar y una anteriormente, son cuatro personas detenidas”, afirmó Valencia.

Los cuatro aprehendidos serán ciudadanos venezolanos, y se investiga su participación en el ataque armado y en otros delitos cometidos en la ciudad de Santa Cruz.

“Además, en el operativo se logró secuestrar dos motocicletas, un arma de fuego la cual contenía 8 proyectiles, y posiblemente sería esta arma utilizada en el hecho delictivo”, detalló Valencia.

Las autoridades comenzarán con las pericias para determinar la estructura y alcance del grupo delictivo.

