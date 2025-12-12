TEMAS DE HOY:
Policial

¡Quedó colgado! Guardia de seguridad fue arrastrado tras el choque entre un vehículo y una cisterna en Cochabamba

El guardia intentó detener al chofer debido a que este había impactado a otro motorizado; el conductor aceleró y arrastró a la víctima por dos cuadras hasta impactar contra una cisterna. 

Jhovana Cahuasa

12/12/2025 7:54

Foto: Red Uno
Cochabamba

Según el informe preliminar, el incidente se originó cuando un vehículo colisionó primero contra otro auto y posteriormente contra una cisterna. El guardia del edificio cercano salió de inmediato para intentar detener al conductor responsable, pero este aceleró repentinamente, dejando al trabajador sujeto de la puerta del motorizado mientras huía.

Los testigos relataron que el conductor continuó su fuga pese a que el guardia quedó colgado, arrastrándolo aproximadamente dos cuadras hasta que finalmente impactó contra una volqueta. Tras el choque, el chofer descendió del vehículo y se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima.

Vecinos alertaron a personal de Tránsito y paramédicos, quienes acudieron al lugar y trasladaron al guardia en estado grave. Todo el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Efectivos de Tránsito ya iniciaron la investigación y se encuentran en la búsqueda del conductor involucrado, quien sería el responsable de esta cadena de hechos imprudentes.

 

