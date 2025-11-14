TEMAS DE HOY:
Video: ¡Trágico! Doce heridos tras el vuelco de un bus en Calamarca, carretera La Paz – Oruro

Según el reporte preliminar, las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Agramont de El Alto. El bus accidentado pertenecía a la flota Copacabana.

Jhovana Cahuasa

14/11/2025 10:59

Foto: Red Uno
La Paz

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves en la carretera La Paz – Oruro, cuando un bus de la flota Copacabana volcó en pleno trayecto, a la altura de Calamarca.

Las imágenes que llegaron desde el lugar del hecho muestran al vehículo lateralizado sobre la vía, mientras se observa cómo los pasajeros son auxiliados por personas presentes en el lugar.

Este viernes, el doctor Martín Lozano, encargado de la atención de los heridos en el Hospital Agramont, informó que hasta ese nosocomio llegaron 12 pacientes, de los cuales 11 permanecen internados.

“Son 12 pacientes los que vinieron, 11 se internaron y uno rechazó la internación. Actualmente, los que están hospitalizados son 11”, manifestó Lozano.

Entre los heridos hay 3 menores de edad y el resto son adultos. Dos pacientes se encuentran en estado grave, uno de ellos internado en terapia intensiva con un cuadro neurocrítico.

También hay personas con fracturas, incluyendo una fractura expuesta en miembros inferiores, que ya fue atendida debidamente.

Se espera que las autoridades brinden un informe detallado sobre las causas exactas del accidente.

 

