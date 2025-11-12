Tragedia en La Paz: Cuatro muertos y más de diez heridos tras accidente en la autopista La Paz - El Alto

El director departamental de Bomberos de La Paz, coronel Pavel Tobar, informó el martes por la noche sobre un trágico accidente de tránsito suscitado en la autopista La Paz – El Alto, a la altura de la Curva del Diablo.

Según el jefe policial, un camión cargado de cemento que circulaba por el carril de bajada impactó contra un minibús que se dirigía hacia El Alto, rompiendo las vallas de separación y afectando a otro vehículo de transporte público que subía en sentido contrario.

“Es una falla mecánica del vehículo que, al tratar de maniobrar, provocó el accidente. Lamentablemente, el minibús que se encontraba cerca del camión también fue afectado”, manifestó Tobar.

Como resultado de este trágico hecho, se registraron cuatro personas fallecidas, según el informe preliminar, y al menos diez heridos.

“Tenemos cuatro personas fallecidas y una decena de heridos, la mayoría ocupantes del minibús y también del camión”, afirmó Tobar.

El chofer del minibús falleció atrapado dentro de su vehículo y fue rescatado por personal de Bomberos.

“Estamos con el rescate del chofer que estaba aprisionado. Lamentablemente falleció, pero el cuerpo ya fue recuperado por el personal de Bomberos. Toda la unidad de Bomberos se constituyó en el lugar del hecho, tanto desde El Alto como desde el centro, para auxiliar a los heridos y rescatar a los fallecidos”, detalló Tobar.

Los heridos fueron trasladados a distintos nosocomios, entre ellos el hospital Arco Iris de Miraflores, mientras que los fallecidos fueron llevados a la morgue para su identificación.

Mira la programación en Red Uno Play