Accidente en la autopista minibús se estrelló

Policial

VIDEO: Así trasladaron a los heridos del trágico accidente en la autopista La Paz – El Alto

Al menos cuatro personas fallecieron y otras diez resultaron heridas tras el choque entre un camión y un minibús en la autopista La Paz – El Alto. Según la Policía, una posible falla en los frenos habría ocasionado el accidente.

Jhovana Cahuasa

12/11/2025 7:26

Foto: Red Uno
La Paz

El trágico hecho se registró la noche de este martes, en inmediaciones de la Curva del Diablo, cuando un camión cargado de cemento que transitaba por el carril de bajada rompió las vallas de seguridad tras sufrir una falla mecánica e impactó contra un minibús de transporte público que circulaba en sentido contrario.

Personal de Bomberos llegó al lugar del siniestro y trabajó en el rescate de las personas heridas y fallecidas.

Según informó el director departamental de Bomberos de La Paz, coronel Pavel Tobar, al menos cuatro personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue para su reconocimiento, mientras que los heridos fueron llevados a diferentes nosocomios.

Algunos de los heridos llegaron al Hospital Arco Iris, donde las cámaras registraron el momento de su ingreso. Las imágenes son impactantes: varios ocupantes quedaron cubiertos de cemento tras el accidente.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, algunos de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que otros presentan policontusiones.

 

