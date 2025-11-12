Imágenes sensibles: Difunden video tras trágico accidente en la autopista La Paz – El Alto

El accidente ocurrió este miércoles cuando, según los primeros reportes, un camión impactó contra la barrera de contención y volcó de costado.

Imágenes difundidas en redes sociales, muestran el estado de una persona herida, mientras los presentes intentaban rescatar al conductor, quien habría quedado atrapado en el vehículo.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido esclarecidas, pero se espera que los equipos de tránsito elaboren un informe detallado.

Personal de emergencias, bomberos y la policía boliviana ya se encuentra en el lugar, atendiendo a los heridos y asegurando la vía. Se recomienda evitar la zona y extremar precauciones mientras se realizan las labores de rescate.

Mira la programación en Red Uno Play