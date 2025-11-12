TEMAS DE HOY:
accidente vehicular accidente de tránsito robo agravado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Imágenes sensibles: Difunden video tras trágico accidente en la autopista La Paz – El Alto

En las imágenes se observa el estado en que quedaron algunos heridos, mientras que las personas que estaban en el lugar intentaban auxiliar al chofer de un camión.

Jhovana Cahuasa

11/11/2025 22:49

Escuchar esta nota

El accidente ocurrió este miércoles cuando, según los primeros reportes, un camión impactó contra la barrera de contención y volcó de costado.

Imágenes difundidas en redes sociales, muestran el estado de una persona herida, mientras los presentes intentaban rescatar al conductor, quien habría quedado atrapado en el vehículo.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido esclarecidas, pero se espera que los equipos de tránsito elaboren un informe detallado.

Personal de emergencias, bomberos y la policía boliviana ya se encuentra en el lugar, atendiendo a los heridos y asegurando la vía. Se recomienda evitar la zona y extremar precauciones mientras se realizan las labores de rescate.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD