Fiscalía investiga como feminicidio el hallazgo de la mujer en el freezer: Recibió cuatro puñaladas en el cuello

Los detalles del macabro hallazgo en la carretera troncal que une a Santa Cruz con el municipio de Paurito se tornan cada vez más precisos y alarmantes. El fiscal asignado al caso, Luis Alberto Hurtado, informó oficialmente que el cuerpo de la mujer encontrado dentro de un freezer presenta signos de violencia extrema, confirmando que la causa de muerte preliminar se debe a cuatro puñaladas en la región del cuello.

El informe forense y la escena del crimen

Personal del Ministerio Público y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizaron el levantamiento legal del cadáver, estimando que la víctima tenía alrededor de 35 años.

"El cuerpo se encontraba en un freezer abandonado a orilla del camino. Tiene cuatro orificios producidos por arma blanca en la región del cuello", detalló el fiscal Hurtado. Además, confirmó que el mensaje hallado junto al cuerpo ya ha sido recolectado como elemento de prueba bajo custodia del IDIF, aunque su contenido exacto se mantiene bajo reserva para no entorpecer la investigación.

Camioneta y fuga en micro

Gracias a la versión de testigos clave, la policía logró reconstruir los minutos previos al hallazgo. Cerca del mediodía, una camioneta de carga se detuvo en la zona; de ella descendieron cuatro personas que ayudaron a bajar el freezer rojo y lo abandonaron entre los matorrales.

Lo más llamativo del reporte es que, tras dejar el refrigerador, los sujetos abordaron un micro de transporte público para huir con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha logrado identificar las placas del motorizado ni la identidad de los sospechosos, pero las unidades de la FELCC y la FELCV analizan las cámaras de vigilancia de los alrededores.

El hecho ha movilizado a los vecinos de la zona de Paurito, quienes denuncian que la falta de iluminación ha convertido la carretera en un "botadero de cadáveres". Entre pedidos de justicia, los vivientes reclamaron la desatención de la Subalcaldía.

"Este lugar es muy oscuro, necesitamos alumbrado público. Las autoridades deben ponerse la mano al pecho; ya van a empezar las clases y los niños caminan por estos rinconcitos. Nos han abandonado, por eso ahora vamos a ir a reunión y exigir seguridad", protestó una vecina indignada.

El Ministerio Público ha tipificado el caso, en primera instancia, como feminicidio. A esta hora de la noche, tras más de cuatro horas de peritajes en el lugar, la prioridad de las autoridades es identificar a la víctima, quien no portaba documentos de identidad al momento del hallazgo, y rastrear la ruta de la camioneta involucrada.

