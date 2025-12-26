Macabro hallazgo en Santa Cruz: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un freezer

Un hecho que conmocionó a la población se registró en las últimas horas en la zona del Nuevo Vertedero, en la ciudad de Santa Cruz. Vecinos que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un freezer rojo abandonado entre matorrales, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida por la Policía, vestía un pantalón azul y una blusa roja. Lo que más ha estremecido a los investigadores es que el cadáver tenía un mensaje escrito en un papel pegado directamente a su abdomen, debajo de la prenda superior.

Investigación en curso

Personal especializado de la policía llegó al sitio para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las pericias correspondientes. El asombro y el temor se apoderaron de los habitantes de la zona, quienes se aglomeraron para observar la movilización policial.

Arminda Hinojosa, una de las vecinas que acudió al lugar tras el reporte inicial, relató la crudeza del momento: "Nos encontramos con el freezer y un muerto dentro. Se ve que es mujer... decidimos llamar a la policía porque es lo único que podemos hacer. Algunos vecinos dicen que vieron a cuatro jóvenes que descargaron el freezer de una camioneta", afirmó.

Por otro lado, la comunidad denunció que la zona se ha convertido en un punto crítico de inseguridad debido a la falta de iluminación y el descuido de las autoridades. "Es una zona oscura, los postes de luz están entre las ramas y no se ve nada. No es el primer caso; ya han venido a dejar cuerpos o han ocurrido accidentes fatales anteriormente", lamentó otro de los residentes.

La fuerza del orden se encuentra movilizada por completo. Como parte de las primeras diligencias, los agentes están procediendo a:

Analizar cámaras de vigilancia de las rutas aledañas para identificar la camioneta y a los sospechosos mencionados por los testigos.

Establecer la identidad de la mujer y las causas exactas de su muerte mediante la autopsia de ley.

Las autoridades han pedido a la población brindar cualquier información que ayude a esclarecer este caso, mientras que los vecinos exigen la instalación inmediata de luminarias para evitar que la zona siga siendo utilizada como vertedero de hechos delictivos.

