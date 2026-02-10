Investigarán presunta corrupción tras la destitución del administrador de la Bimodal cruceña

Luego de dos días de paralización total, la Terminal Bimodal de Santa Cruz volvió a operar con normalidad este martes, tras la destitución de su administrador, Marco Antonio García, y el anuncio de una reestructuración institucional acompañada de investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Durante 48 horas, ninguna flota salió de la terminal y no se vendieron pasajes, situación que generó perjuicios a pasajeros y transportistas. La medida de presión fue impulsada por dirigentes del sector transporte, quienes denunciaron cobros fuera de norma y otras irregularidades en la administración del recinto.

Ante el conflicto, el viceministro de Transporte, Hugo Criales, llegó hasta la terminal cruceña para instalar mesas de diálogo con los representantes del transporte y buscar una salida al problema. Como resultado de las negociaciones, se acordó la destitución de la autoridad cuestionada y la firma de un acta de entendimiento.

“Hemos venido por el tema de la Terminal Bimodal a darle una solución concreta para los pasajeros y el transporte. Se ha destituido al administrador de la Terminal Bimodal, vamos a iniciar un proceso de reestructuración y vamos a investigar ciertas situaciones y denuncias. Estas serán derivadas a las instancias correspondientes y el servicio se va a activar en cinco minutos; se van a empezar a salir las flotas”, declaró Criales.

La autoridad también informó que permanecería en el lugar para realizar una inspección integral de la infraestructura y el funcionamiento de la terminal, con el objetivo de elevar un informe detallado.

“Estamos firmando un acta de entendimiento. Me voy a quedar a hacer una inspección de toda la terminal para elevar un informe en este momento. Estamos haciendo seguimiento y hemos realizado recomendaciones que no fueron escuchadas, pero vamos a lograr que se cumplan”, añadió.

Tras oficializarse la destitución, las empresas de transporte interdepartamental reanudaron de inmediato la venta de pasajes y la salida de buses a distintos destinos del país, restableciendo el flujo habitual de viajeros.

