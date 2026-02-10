Paz apuesta por Oruro como puente entre el Amazonas y el Pacífico

El presidente Rodrigo Paz participó este martes en Oruro de la presentación del Proyecto Corredor Oruro–Puertos del Pacífico, una iniciativa estratégica que busca consolidar al departamento como un eje de integración logística y comercial entre Bolivia y los mercados de la región.

Durante su intervención en los actos por el aniversario departamental, el mandatario afirmó que el desarrollo de Oruro y del país se vio frenado históricamente por un “Estado tranca”, al que responsabilizó de impedir el crecimiento equitativo de las regiones, y remarcó que Bolivia “nunca se olvidó de Oruro”.

“El problema no ha sido Bolivia, ha sido un Estado que no ha permitido desarrollarnos. La patria no se olvida de sus hijos, pero tenemos que trabajar para que esa patria funcione”, sostuvo.

Paz explicó que el corredor presentado forma parte de una visión de integración continental, que conecta el norte amazónico del país con el occidente boliviano y los puertos del Pacífico, articulando rutas que parten desde Pando y Guayaramerín, atraviesan Beni, La Paz y Oruro, y se proyectan hacia el comercio exterior.

Destacó además el potencial del Brasil como mercado estratégico y la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con Chile, Perú, Paraguay y los países del Mercosur, en un esquema que permita conectar ese bloque con la Comunidad Andina (CAN).

El presidente advirtió que la ejecución de proyectos de gran envergadura, como el corredor, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, requiere acuerdos entre los departamentos para garantizar su viabilidad, y llamó a desterrar los bloqueos como mecanismo de presión.

“Beni, Pando y Oruro, tiene que haber acuerdos entre los futuros gobiernos departamentales que el bloquear no es parte de su cultura. La protesta siempre se respeta, pero el bloqueo no se respeta porque está bloqueando el destino de la nación”, afirmó.

Finalmente, Paz aseguró que toda la inversión destinada al departamento tendrá un impacto directo en el desarrollo productivo, el comercio, la salud, la educación y el empleo, y subrayó que la relación entre Oruro y Bolivia es indivisible.

“Oruro sin Bolivia no es viable y Bolivia sin Oruro tampoco. Esta es una alianza que existe desde 1825”, concluyó.

