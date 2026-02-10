Investigación en curso: qué se sabe de los nueve mineros fallecidos en Potosí

Escuchar esta nota
La Policía de Bolivia informó sobre investigaciones por la muerte de nueve mineros que resultaron intoxicados por el humo de unas 'k'oas' u ofrendas ancestrales que realizaron dentro de dos minas en un municipio en la región andina de Potosí.
Ambos sucesos se registraron en el municipio de Porco, el primero en el yacimiento operado por la Cooperativa Minera Porco y fue reportado a la Policía por el personal del centro de salud del lugar, indicó Torrico.
Estas personas fallecieron "a causa de la intoxicación por monóxido de carbono", por el "humo de una 'k’oa'", agregó.
El personal policial acudió a la mina y allí encontraron a cuatro hombres "sin signos vitales, los cuales habrían perdido la vida aparentemente a consecuencia de la intoxicación de monóxido de carbono", también por el "humo de una 'k’oa'" y sus cuerpos fueron llevados al hospital principal de Potosí para la autopsia, añadió.
Aparicio sostuvo que se sabe que dentro de la mina "ya existe una falta de oxigenación" y al realizar la quema de una ofrenda, "los niveles de oxígeno bajan tremendamente y eso genera la intoxicación" y el consiguiente deceso.
El coronel Torrico indicó que en lo que va de año, en Potosí se tiene registro de 26 hombres y tres mujeres fallecidos en accidentes o por intoxicaciones dentro de minas.
Las 'k'oas' son las ofrendas que se entregan a la 'Pachamama' o Madre Tierra en pequeños altares de madera para agradecerle por los bienes recibidos y hacerle nuevas peticiones.
Estas ofrendas se presentan sobre todo en agosto, considerado el mes de la 'Pachamama', pero también cuando están cerca las celebraciones del carnaval.
