Carnavales 2026: El Alto ya tiene a sus representantes

Rumbo al carnaval 2026, se realizó la elección de los representantes para el municipio de El Alto, donde Diana Galeano fue elegida como la Reina del Carnaval alteño 2026, Roxana Mayta como Virreina del carnaval, Krishna Terrazas es la Señorita del carnaval, Raquel Villca sería la Miss Carnaval y Solange Rengel es la Miss 6 de Marzo 2026.

Emaly Paz Guzmán, organizadora del evento, agradeció a la Res Uno por la apertura de la cobertura del evento. Hicieron una invitación a la entrada este fin de semana para conocer a las soberanas este sábado en la ciudad de El Alto.

Diana Galeano, Reina del Carnaval Alteño 2026, agradeció el apoyo que recibió en la competencia y se comprometió a poder promocionar la cultura y tradiciones de este carnaval.

La agenda del carnaval alteño empieza este sábado a las 14:00 horas con el desarrollo de la entrada del Anata 2026, en la avenida Juan Pablo II, y se recomienda derroche de alegría para disfrutar de la festividad sin excesos.

Los gobiernos subnacionales y las alcaldías realizarán controles sobre el uso responsable del agua y se sancionará a quienes incumplan las disposiciones estos días de carnaval.

Vea la galería de fotos:

