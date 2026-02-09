Conozca los convocados de la Verde Sub-17 para disputar un torneo internacional en Argentina

Bajo la conducción del DT Gabriel Ramírez, la selección boliviana de fútbol ya tiene definidos a sus convocados para integrar la Verde Sub-17, que disputará el Torneo Internacional de Jóvenes Promesas en Córdoba, Argentina.

Los arqueros convocados son Fabián Borda (Atlético Tucumán, Argentina) y Ronald Taborga (Always Ready).

En defensa fueron citados Matías Cuéllar (Always Ready), Roberto Barbery (Bolívar), Lysander Ureña (San Pablo), Pablo Lanz (Atlético Tucumán), Mateo Flores (Bolívar), Ian Rodríguez (Wilstermann) y Jefer Ortega (Tahuichi).

En el mediocampo aparecen Matías Medrano y Frank Suárez (Bolivia 2022), Bruno Núñez (Bolívar), Matías Caucota (Atlético Tucumán), Quimey Vasco (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina), Said Mabrook (Bolívar), Alejandro Ortiz (Diablos Tesistán FC, México), Benjamín Chávez (Vélez Sarsfield, Argentina), Leonel García (Banfield, Argentina) y Jhassir Guerra (Deportivo Pocitos).

Finalmente, Ramírez convocó a los delanteros Nabil Nacif (Oriente Petrolero) y Carlos Collazo (Always Ready).

La nómina de convocados de la selección boliviana Sub17 para jugar en Argentina. Foto: Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Bolivia debutará hoy a las 17:00 frente a su similar de Uruguay.

