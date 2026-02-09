TEMAS DE HOY:
Minería ilegal Inseguridad en Santa Cruz roban bicicleta

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Conozca los convocados de la Verde Sub-17 para disputar un torneo internacional en Argentina

La FBF dio a conocer la nómina de jugadores que representarán al país en una competencia internacional en el vecino país de Argentina. 

Martin Suarez Vargas

09/02/2026 12:31

Escudo de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Bajo la conducción del DT Gabriel Ramírez, la selección boliviana de fútbol ya tiene definidos a sus convocados para integrar la Verde Sub-17, que disputará el Torneo Internacional de Jóvenes Promesas en Córdoba, Argentina.

Los arqueros convocados son Fabián Borda (Atlético Tucumán, Argentina) y Ronald Taborga (Always Ready).

En defensa fueron citados Matías Cuéllar (Always Ready), Roberto Barbery (Bolívar), Lysander Ureña (San Pablo), Pablo Lanz (Atlético Tucumán), Mateo Flores (Bolívar), Ian Rodríguez (Wilstermann) y Jefer Ortega (Tahuichi).

En el mediocampo aparecen Matías Medrano y Frank Suárez (Bolivia 2022), Bruno Núñez (Bolívar), Matías Caucota (Atlético Tucumán), Quimey Vasco (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina), Said Mabrook (Bolívar), Alejandro Ortiz (Diablos Tesistán FC, México), Benjamín Chávez (Vélez Sarsfield, Argentina), Leonel García (Banfield, Argentina) y Jhassir Guerra (Deportivo Pocitos).

Finalmente, Ramírez convocó a los delanteros Nabil Nacif (Oriente Petrolero) y Carlos Collazo (Always Ready).

La nómina de convocados de la selección boliviana Sub17 para jugar en Argentina. Foto: Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Bolivia debutará hoy a las 17:00 frente a su similar de Uruguay.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD