TEMAS DE HOY:
HALLAN HOMBRE MUERTO matan con piedra a un hombre accidente de tránsito

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La Verde Sub17 retornó luego de competir en el Mundial de Catar

La selección retornó al país luego de competir en el Mundial de la categoría. Bolivia volvió a un Mundial juvenil después de 38 años. 

Martin Suarez Vargas

13/11/2025 10:50

Jugadores de la selección boliviana Sub17, que compitieron en el Mundial de Catar. Foto: La Verde FBF
Bolivia.

Escuchar esta nota

Con banderas, abrazos y el apoyo de familiares, los jugadores aterrizaron en Santa Cruz, celebrando el logro de representar al país en un torneo internacional de gran envergadura.

“Se gana experiencia, se gana aprendizaje. El Mundial te muestra cosas que uno tiene que mejorar en todos los aspectos: físico, táctico… pero volver después de 38 años a un Mundial juvenil fue algo único para nosotros”, expresó uno de los jugadores.

A pesar de los resultados adversos —una derrota y un empate—, la delegación rescata lo positivo de la experiencia. Jesús Maraude, figura de la selección boliviana, compartió su balance:

“Somos una selección que da todo hasta el último momento. No se nos pudo dar los resultados como queríamos, pero todo el mundo vio que podemos luchar. Hay que seguir preparándose”, indicó el mediocampista, quien anotó el único gol de Bolivia en el torneo.

Maraude también se refirió a las oportunidades que su desempeño puede abrirle en el fútbol del exterior:

“No sé si será solo por el gol, pero jugué bien y mostré lo que soy capaz. Sería algo espectacular, aunque ahora estoy plenamente concentrado en mi club”.

El jugador concluyó destacando la importancia de apoyar a la selección absoluta de Bolivia en su camino hacia la clasificación al Mundial 2026:

“Ahora toca apoyar a la selección mayor, darles ánimos. Tienen que clasificar al Mundial, va a ser algo muy lindo”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD