Con banderas, abrazos y el apoyo de familiares, los jugadores aterrizaron en Santa Cruz, celebrando el logro de representar al país en un torneo internacional de gran envergadura.

“Se gana experiencia, se gana aprendizaje. El Mundial te muestra cosas que uno tiene que mejorar en todos los aspectos: físico, táctico… pero volver después de 38 años a un Mundial juvenil fue algo único para nosotros”, expresó uno de los jugadores.

A pesar de los resultados adversos —una derrota y un empate—, la delegación rescata lo positivo de la experiencia. Jesús Maraude, figura de la selección boliviana, compartió su balance:

“Somos una selección que da todo hasta el último momento. No se nos pudo dar los resultados como queríamos, pero todo el mundo vio que podemos luchar. Hay que seguir preparándose”, indicó el mediocampista, quien anotó el único gol de Bolivia en el torneo.

Maraude también se refirió a las oportunidades que su desempeño puede abrirle en el fútbol del exterior:

“No sé si será solo por el gol, pero jugué bien y mostré lo que soy capaz. Sería algo espectacular, aunque ahora estoy plenamente concentrado en mi club”.

El jugador concluyó destacando la importancia de apoyar a la selección absoluta de Bolivia en su camino hacia la clasificación al Mundial 2026:

“Ahora toca apoyar a la selección mayor, darles ánimos. Tienen que clasificar al Mundial, va a ser algo muy lindo”.

