Arrancan los playoffs de la Copa Bolivia: Oriente visita a Nacional y Blooming a la U de Vinto

Oriente Petrolero y Blooming inician su participación en los playoffs de la Copa Bolivia. El equipo refinero será el primero en entrar en acción, mientras que los pascaneros jugarán este jueves.

Desde las 18:00, Oriente enfrentará a Nacional Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. El Albiverde llega al compromiso con bajas por suspensión, lesiones y convocatorias a la selección boliviana, mientras que los locales buscarán sacar un resultado positivo ante su público.

El exfutbolista y actual entrenador Carlos Tordoya señaló en entrevista con El Mañanero de Red Uno que Oriente tendrá un desafío complicado:



“Creo que Oriente lo tiene más difícil por el rival y por jugar de visitante, después de un clásico intenso con diez jugadores. La parte física ha sido una debilidad y varios factores hacen que este sea un partido complicado”, afirmó.

Tordoya agregó:

“La altura es un factor real y hay que plantearlo de manera inteligente. Será importante que el equipo no reciba goles en los primeros 15 o 20 minutos, porque el público de Nacional Potosí se impacienta rápido. Si Oriente lo plantea bien, puede aprovechar el nerviosismo local”.

Respecto a Blooming, el entrenador consideró que el duelo ante FC Universitario de Vinto también será exigente, aunque con ciertas ventajas:



“Si Blooming llega después de ganar el clásico, tiene una ligera ventaja, sobre todo porque el traslado a Cochabamba no implica tanta altura. Esto permite plantear el partido de mejor manera”, concluyó.

Entre otros encuentros, los playoffs de la Copa Bolivia continuarán con los siguientes partidos:

15:00: San Antonio recibe a Always Ready en Entre Ríos.

18:00: Oriente Petrolero visita a Nacional Potosí.

20:30: The Strongest visita a Aurora.

Jornada siguiente: Blooming visita a FC Universitario de Vinto.

Mira la programación en Red Uno Play