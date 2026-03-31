Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 31 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registró este martes 31 de marzo una jornada de fluctuaciones con una tendencia marcada hacia el incremento. Según el reporte de los portales especializados en el seguimiento de la divisa en tiempo real, la moneda extranjera cerró el día consolidándose por encima de la barrera de los 9,30 bolivianos.

El portal dolarboliviahoy.com reflejó un ascenso gradual desde las primeras horas. Tras iniciar la mañana con una cotización de Bs 9,29 para la venta y Bs 9,33 para la compra, y mantener cifras similares al mediodía, el sitio reportó un cierre final de Bs 9,32 para la compra y Bs 9,31 para la venta.

El portal dolarboliviahoy.com.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, mostró un comportamiento similar. Después de promediar Bs 9,30 durante la mitad de la jornada, finalizó este martes reportando un cierre de Bs 9,33 para la compra y Bs 9,32 para la venta.

El sitio bolivianblue.net.

La jornada comenzó con una brecha marcada entre compra y venta que se fue ajustando hacia el final de la tarde. El incremento se hizo más evidente después del mediodía, cuando ambas plataformas coincidieron en el fortalecimiento de la divisa en el mercado informal frente a la moneda nacional.

Este comportamiento del tipo de cambio paralelo continúa siendo seguido de cerca por diversos sectores económicos del país, que monitorean estas variaciones diarias para ajustar sus previsiones de costos e importaciones.

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