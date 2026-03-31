TEMAS DE HOY:
pastor muerto accidente de tránsito ASALTO

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 31 de marzo en Bolivia

Las principales plataformas de monitoreo reportaron un incremento progresivo en la cotización de la divisa norteamericana durante este 31 de marzo, marcando un cierre de jornada con tendencia alcista.

Milen Saavedra

31/03/2026 18:21

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este martes 31 de marzo en Bolivia. Imagen de freepik
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registró este martes 31 de marzo una jornada de fluctuaciones con una tendencia marcada hacia el incremento. Según el reporte de los portales especializados en el seguimiento de la divisa en tiempo real, la moneda extranjera cerró el día consolidándose por encima de la barrera de los 9,30 bolivianos.

El portal dolarboliviahoy.com reflejó un ascenso gradual desde las primeras horas. Tras iniciar la mañana con una cotización de Bs 9,29 para la venta y Bs 9,33 para la compra, y mantener cifras similares al mediodía, el sitio reportó un cierre final de Bs 9,32 para la compra y Bs 9,31 para la venta.

El portal dolarboliviahoy.com.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, mostró un comportamiento similar. Después de promediar Bs 9,30 durante la mitad de la jornada, finalizó este martes reportando un cierre de Bs 9,33 para la compra y Bs 9,32 para la venta.

El sitio bolivianblue.net.

La jornada comenzó con una brecha marcada entre compra y venta que se fue ajustando hacia el final de la tarde. El incremento se hizo más evidente después del mediodía, cuando ambas plataformas coincidieron en el fortalecimiento de la divisa en el mercado informal frente a la moneda nacional.

Este comportamiento del tipo de cambio paralelo continúa siendo seguido de cerca por diversos sectores económicos del país, que monitorean estas variaciones diarias para ajustar sus previsiones de costos e importaciones.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Bolivia vs irak

00:00

Bolivia vs irak

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Bolivia vs irak

00:00

Bolivia vs irak

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD