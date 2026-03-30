Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 30 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró la jornada de este lunes 30 de marzo con una tendencia a la estabilidad tras experimentar leves fluctuaciones entre la mañana y la tarde. Según el reporte de los principales portales de monitoreo, el dólar "blue" finalizó el día situándose en un rango promedio de Bs 9,31.

A pesar de las variaciones registradas en las primeras horas del día, la moneda extranjera mostró una resistencia a bajar de la barrera de los 9 bolivianos, manteniendo la atención de los agentes económicos y la población en general.

El portal dolarboliviahoy.com mostró una curva de descenso moderado en el precio de compra hacia el final de la tarde. Tras haber iniciado la mañana con una cotización de Bs 9,34 para la compra y Bs 9,29 para la venta, el monitor cerró la jornada en Bs 9,31 (compra) y Bs 9,30 (venta).

El portal dolarboliviahoy.com.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras en tiempo real cada 15 minutos, reportó un cierre ligeramente más elevado en la punta compradora, fijando el precio final en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,30 para la venta. A mediodía, este mismo indicador había mostrado un equilibrio inusual con ambos valores situados en los Bs 9,30.

El sitio bolivianblue.net.

Para una mejor comprensión de la volatilidad diaria, así se movieron las cifras en los puntos clave del lunes:

Mañana: Inició con una brecha marcada, alcanzando picos de Bs 9,34 para quienes buscaban vender sus dólares al mercado informal.

Mediodía: Se estabilizó momentáneamente en torno a los Bs 9,30 y Bs 9,32 .

Cierre de tarde: Finalizó con un promedio general de Bs 9,31, consolidando un precio de venta al público de Bs 9,30 en ambos monitores consultados.

Este comportamiento del tipo de cambio informal ocurre en un contexto donde la demanda de divisas continúa siendo un tema central en la agenda económica del país. Analistas sugieren que estas pequeñas variaciones diarias responden a la liquidez del momento y a las expectativas del mercado ante el inicio de un nuevo mes.

Las autoridades financieras mantienen el tipo de cambio oficial congelado, lo que sigue alimentando la existencia de estos mercados alternativos para el comercio y el ahorro en moneda extranjera.

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