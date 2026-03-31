¿Coincidencia o destino? Estos son las tres señales de 1994 que hoy podrían poner a Bolivia en el Mundial

La selección boliviana de fútbol se enfrenta esta noche a su par de Irak en un encuentro definitivo por la clasificación al Mundial. El partido se llevará a cabo en territorio mexicano y representa la oportunidad más clara para el país de volver a la élite del deporte internacional.

Los aficionados podrán seguir cada incidencia de este compromiso a través de las pantallas de Red Uno en todo el territorio nacional. La transmisión está programada para iniciar a las 23:00 (hora boliviana), permitiendo que todo el país se una en un solo sentimiento.

Existen diversos factores históricos que han despertado una ola de optimismo entre los seguidores del equipo nacional. Muchos encuentran paralelismos asombrosos entre el proceso actual y la recordada clasificación obtenida para el certamen de 1994.

Sedes compartidas La última clasificación boliviana ocurrió cuando el Mundial se realizó en Estados Unidos, país que nuevamente será anfitrión en esta edición.

Coincidencia en el Ejecutivo Durante el proceso clasificatorio de 1994 el país era liderado por un presidente de apellido Paz, situación que se repite en la actualidad.

Triunfos sobre el gigante En aquella gesta histórica, Bolivia le quitó el invicto a Brasil, un logro que la selección actual también consiguió en un partido clave.

La expectativa crece conforme se acerca la hora del pitazo inicial en el estadio mexicano. Todo el plantel se encuentra concentrado y listo para buscar el resultado que devuelva a Bolivia a la máxima vitrina del fútbol mundial.

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