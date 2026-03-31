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Bolivia vs. Irak: Tránsito activa cortes de vía por pantallas gigantes

La Dirección de Tránsito busca garantizar la seguridad de los peatones y conductores que se den cita en los espacios públicos para ver a La Verde.

Ximena Rodriguez

31/03/2026 17:48

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La expectativa por el encuentro futbolístico entre las selecciones de Bolivia e Irak ha movilizado a las autoridades nacionales para garantizar el orden en las principales arterias viales. Ante la masiva afluencia de hinchas prevista en plazas y puntos con pantallas gigantes, la Unidad Operativa de Tránsito de Santa Cruz ha diseñado una estrategia de control rigurosa.

El coronel Edmundo Fuentes, director departamental de Tránsito, informó que ya se cuenta con una planificación técnica denominada Orden de Operaciones 848/2026.

Según la autoridad, “se busca resguardar a la población en aquellas transmisiones que se estén realizando en algunos lugares de la ciudad, pantallas gigantes y donde la población vaya a acudir”.

El despliegue policial comenzará formalmente en horario nocturno para facilitar la libre circulación en las zonas de mayor conflicto. "Realizaremos los cortes necesarios para regular el tránsito vehicular como peatonal; trabajaremos con todo el personal desde las 21:00", aseguró Fuentes.

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