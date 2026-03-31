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Ciencia y tecnología

Caída global de X: Usuarios reportan fallas masivas en la aplicación y el sitio web

La plataforma presenta intermitencias este 31 de marzo; los reportes de errores en el feed y el acceso móvil se dispararon en países de Norte y Sudamérica.

Milen Saavedra

31/03/2026 17:27

Imagen de referencia de un celular con el logo de X. Foto: AFP.
Mundo

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La red social X, anteriormente conocida como Twitter, está experimentando una serie de interrupciones técnicas que han dejado a miles de usuarios sin acceso a sus funciones principales este martes 31 de marzo de 2026. De acuerdo con el portal especializado Downdetector, los problemas comenzaron a intensificarse en las últimas horas, afectando tanto la experiencia en dispositivos móviles como en la versión de escritorio.

La gráfica de monitoreo muestra un ascenso vertical y repentino en el número de quejas, superando rápidamente los 20,000 reportes en un periodo muy corto de tiempo. Según la información recopilada, las fallas no se limitan a una sola región, registrándose incidentes críticos en Estados Unidos, Ecuador y otros puntos del globo.

Los usuarios han señalado dificultades específicas en tres áreas clave:

  • Aplicación móvil: Cierres inesperados o errores al intentar abrir la app.

  • Feed de noticias: El contenido no se actualiza o muestra mensajes de error.

  • Sitio web: Problemas de carga y conexión con los servidores de la plataforma.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando la causa de este incidente técnico. Mientras tanto, la intermitencia en el servicio ha generado que usuarios migren temporalmente a otras plataformas para reportar la situación bajo etiquetas de tendencia relacionadas con la caída del servicio.

Esta falla ocurre en un momento de alto tráfico informativo, lo que ha generado malestar entre quienes utilizan la red social como su principal fuente de noticias y comunicación en tiempo real.

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