Productores lecheros de Cochabamba se declaran en emergencia y anuncian movilizaciones por un "precio justo"

El sector lechero de Cochabamba entró en un estado crítico. Los productores del departamento se declararon en emergencia permanente tras no alcanzar un acuerdo con la industria para el incremento del precio de la leche cruda, advirtiendo que a partir de mañana iniciarán movilizaciones a nivel nacional.

El representante de los productores lecheros de Cochabamba, Marco Antonio Terán, señaló que existe una brecha injusta entre lo que recibe el productor local y lo que se paga en otras instancias. Según Terán, la situación es insostenible debido al alza en los costos de producción.

"La situación está muy difícil para el sector lechero. La empresa boliviana EBA está pagando a Bs 5.50 el litro de leche, mientras que a nosotros solo nos quieren pagar Bs 4.70, intentando llegar como máximo a Bs 5.00", explicó el dirigente.

Medidas de presión

Ante lo que consideran un trato discriminatorio, el sector ha decidido radicalizar sus medidas de presión para exigir una igualdad de condiciones y un precio que refleje la realidad económica actual.

Exigencia principal: Nivelación del precio del litro de leche cruda a un valor real y equitativo.

Acciones inmediatas: Inicio de movilizaciones a partir de mañana en puntos estratégicos.

Alcance: Las protestas buscan eco a nivel nacional hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades e industriales.

"No vamos a permitir que nos discriminen; queremos una igualdad y un precio real para los productores de Cochabamba", sentenció Terán, dejando claro que el diálogo está condicionado a una propuesta económica que cubra sus costos operativos.

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