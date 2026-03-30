Misión Artemis II: Todo listo en Cabo Cañaveral para el histórico despegue hacia la Luna

La humanidad está a solo 48 horas de romper un paréntesis de más de medio siglo en la exploración lunar profunda. Tras el inicio de la cuenta regresiva este lunes, la NASA ratificó que el objetivo sigue siendo el miércoles 1 de abril para el lanzamiento de la misión Artemis II, la primera que llevará astronautas a las inmediaciones de la Luna desde el fin del programa Apolo en 1972.

Los responsables del programa mostraron una confianza absoluta durante las últimas actualizaciones técnicas. "Los sistemas de vuelo están listos, los sistemas en tierra están listos y los equipos de operaciones en Houston están preparados", señalaron desde la agencia, descartando por ahora cualquier inconveniente técnico que pudiera poner en riesgo la ventana de despegue, según informa el portal Nasanet.

Los equipos ultiman los detalles a dos días para el lanzamiento de Artemis II. Crédito: NASA/Jim Ross

Una tripulación que hace historia

Los cuatro protagonistas de esta gesta —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— ya se encuentran en el Centro Espacial Kennedy tras aterrizar el pasado 27 de marzo procedentes de Houston. Actualmente, los astronautas cumplen con el estricto protocolo de aislamiento sanitario y realizan las simulaciones finales antes de subir a la cápsula Orion.

Esta misión no solo destaca por su relevancia científica, sino por sus hitos en diversidad:

Christina Koch: Será la primera mujer en volar a la Luna.

Victor Glover: El primer astronauta afroamericano en una misión lunar.

Jeremy Hansen: El primer no estadounidense (canadiense) en viajar más allá de la órbita terrestre.

De izquierda a derecha, el especialista de misión de Artemis II Jeremy Hansen, de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), la especialista de misión Christina Koch, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover lleganron el viernes 27 de marzo de 2026 a la instalación de lanzamiento y aterrizaje del Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida, en preparación para el vuelo de prueba Artemis II. Crédito: NASA/Kim Shiflett

Ventana de lanzamiento y desafíos meteorológicos

El cronómetro apunta a las 00:24 GMT del miércoles, momento en que se abrirá una ventana de lanzamiento de dos horas. Aunque el cohete Space Launch System (SLS) ya preside la plataforma 39B, la mirada de los ingenieros está puesta en el cielo.

A pesar de que las probabilidades iniciales eran muy favorables, el último reporte meteorológico advierte un 20% de probabilidad de condiciones adversas. El principal temor es la formación de nubes cúmulo en las capas bajas de la atmósfera, un factor que podría obligar a posponer el despegue. No obstante, la NASA cuenta con oportunidades adicionales de reserva que se extienden hasta el 6 de abril.

El preludio del regreso a la superficie

Durante los 10 días que durará la travesía, Artemis II pondrá a prueba los sistemas de soporte vital y navegación con seres humanos a bordo en el espacio profundo. Aunque en esta ocasión no habrá un alunizaje, el éxito de este vuelo es el requisito indispensable para la futura misión Artemis III, que busca establecer una presencia humana sostenible en el satélite y, eventualmente, proyectar el camino hacia Marte.

Con la cuenta atrás en su fase decisiva (T-2), el mundo se prepara para ver cómo una nueva generación de exploradores escribe el siguiente capítulo de la historia espacial.

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